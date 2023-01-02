В Воронеж на гастроли приедет Белорусский музыкальный театр

Клеопатра. Афиша ВКЗ

В начале февраля в Воронеж на гастроли приедет Белорусский государственный академический музыкальный театр. Труппа из Минска покажут три балета в Воронежском концертном зале.

4 февраля в 19.00 артисты станцуют завораживающий балет "Клеопатра". Хореограф Медина Алиева создала красочное, завораживающее действо, стремясь посредством танца рассказать о жизни египетской царицы, ее неудержимом стремлении к власти и любви. В своей работе Медина использует знания об истории, значении и специфике танца в Древнем Египте. Кроме того, в поисках особенностей хореографической лексики спектакля она обращается к скульптурному и живописному искусству этой страны. 12+

5 февраля в 11.00 покажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк". Это нестареющая классика для детей. Не одно поколение впервые знакомилось с музыкой, с инструментами симфонического оркестра благодаря увлекательной истории, сочиненной великим композитором ХХ века. Дети познакомятся с основными инструментами симфонического оркестра, благодаря увлекательной истории, в которую будут вовлечены неуклюжая утка, хитрый кот, юркая птичка, дедушка и, конечно же, серый волк и мальчик Петя. 0+

Петя и волк. Афиша ВКЗ

А вечером 5 февраля в 19.00 представят балет "Титаник". В основе либретто – истории людей, жизни которых были оборваны произошедшей катастрофой. Все книги, написанные о крушении парохода «Титаник», и все фильмы так или иначе основываются на реальных событиях той ночи. В новом балете постановщики также придерживаются документальной хроники, «цитируют» некоторые факты, доказанные и всесторонне исследованные. 12+