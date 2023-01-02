Погиб 33-летний доцент ВГУ

Алексей Перепелица, фото ВГУ

Воронежский университет сообщил о кончине молодого ученого. Доцент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ВГУ, кандидат физико-математических наук Алексей Перепелица трагически погиб 31 декабря. Ему было 33 года.

- Ушел очень добрый, отзывчивый, светлый и душевный человек. Алексей Сергеевич - талантливый молодой ученый, автор многих интересных работ и патентов, лауреат стипендий и гранта Президента РФ для молодых ученых. Алексей Сергеевич был талантливым и внимательным педагогом. Много времени уделял работе со студентами, был верной опорой для своих коллег во многих важных делах кафедры и факультета. Для коллектива физического факультета эта утрата тяжела, невосполнима и безвременна! Мы навсегда сохраним память об Алексее Сергеевиче, благодарность за его дружбу, отзывчивость, совместную работу! – написали в некрологе коллеги с физического факультета ВГУ.

Алексей Перепелица разработал фотобактерицидное покрытие нового поколения для дезинфекции поверхностей - на основе наночастиц сульфидов металлов и молекул органических красителей.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 33-летний мужчина с 9-летним мальчиком насмерть разбились в ДТП в Новоусманском районе днем 31 декабря