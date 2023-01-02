Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 9:25

Под Воронежем "Ниссан" врезался в отбойник

Водитель попал в больницу
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла утром 1 января на трассе Р-298 «Курск-Воронеж».

Около 8.45 на 207-м километре автодороги 41-летний водитель автомобиля «Ниссан», следовавший со стороны Курска в направлении Воронежа, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Автомобиль получил механические повреждения, а водитель попал в больницу с травмами.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, утром 1 января на ул.Острогожской 24-летняя автоледи на «Хендэ Солярис» "догнала" «Форд Фокус»