Воронежец похитил электроинструменты из припаркованной машины

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Житель Железнодорожного района Воронежа обнаружил пропажу имущества из припаркованного автомобиля. Неизвестный разбил окно машины на улице Артамонова и похитил находящиеся в салоне электроинструменты. Стоимость украденного оценивается в сумму более 150 тысяч рублей. Владелец машины обратился в полицию.

Изучив обстоятельства кражи и собрав необходимую информацию, оперативники установили личность предполагаемого преступника. Под подозрение попал ранее судимый за кражи 29-летний местный житель. Его задержали на территории Железнодорожного района и доставили в отдел полиции.

В полиции подозреваемый дал признательные показания. Злоумышленник сообщил, что заметил инструменты в салоне машины, проходя по улице, и решил воспользоваться моментом, чтобы выручить деньги от продажи чужого имущества.

Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли в ходе обыска. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.