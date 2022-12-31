Жителя Воронежа обманули аферисты на 435 тысяч рублей при покупке моркови

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежец попался на уловку мошенников, пытаясь купить через интернет дешевые овощи. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 31 декабря.

58-летний житель Южного микрорайона нашел в интернете сайт якобы по оптовой торговле овощами. Мужчина решил купить партию дешевой моркови. Связался с оператором компании и там ему сказали, что товар поставят только по полной предоплате. Он перевел по указанным реквизитам 435 тысяч рублей.

После этого получил сообщение, в котором была информация о дате и времени получения товара. Однако в назначенный срок моркови он не дождался, а продавец перестал выходить на связь. Тогда он понял, что попал на мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.