9-летний мальчик и мужчина 33 лет погибли в жуткой аварии под Воронежем

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла сегодня, 31 декабря, в Новоусманском районе. В 14.10 на 19 км автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» лоб в лоб столкнулись две легковушки. Погиб 9-летний мальчик и пострадала 4-летняя девочка. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель автомобиля «Лада Веста», житель Липецкой области, выехал на встречку и допустил столкновение с транспортным средством «Грейт Волл», под управлением 31-летнего мужчины.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В результате водитель отечественного автомобиля и находившийся в его салоне 9-летний мальчик, погибли на месте. Водитель иномарки и его 4-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.