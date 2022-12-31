Жителям многоэтажек на Левом берегу Воронежа начали возвращать горячую воду и отопление

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Утром 31 декабря в ряде многоэтажек на улице Переверткина и Ленинском проспекте на Левом берегу Воронежа исчезло отопление и горячая вода. На неудобства стали жаловаться местные жители.

Как пояснили в пресс-службе «Квадры», причиной неудобств стало отключение из-за неполадок котельной в этом микрорайоне. Однако их удалось оперативно устранить и ее запустили. В городской администрации пояснили, что в течение ближайших часов тепло и вода вернется в дома.

– Со стороны РВК-Воронеж было ограничение подачи холодной воды на котельную. Как только специалисты водоканала устранили повреждение и подали холодную воду, котельную включили в работу, – подытожили в «Квадре».