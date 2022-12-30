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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 14:21

В Воронеже водитель иномарки опрокинул металлический забор на ехавшую навстречу «Ладу»

ДТП случилось на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
Водителю придется объяснить полицейским, почему он сел за руль пьяным.

Водителю придется объяснить полицейским, почему он сел за руль пьяным.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 30 декабря, в 9.15 на улице 9 Января 49-летний местный житель, руливший «Рено-Лагуна», не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги. Часть забора влетела в ВАЗ-2114, ехавший по встречной полосе. «Ладой» рулил 29-летний воронежец.

К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Во всяком случае в больницу никого отвозить не пришлось. В крови водителя «Рено» после проведения алкотеста обнаружили довольно существенное содержание алкоголя (0,945 промилле).

Полицейские выясняют, почему мужчина в таком состоянии сел за руль.