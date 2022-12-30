Под Воронежем директора автошколы отправили в колонию за продажу прав на сдачу экзамена в ГИБДД

В Новоусманском районном суде директора автошколы приговорили не только к двум годам колонии, но и лишили его на три года прав заниматься привычной работой. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Новоусманском районном суде вынесли приговор 52-летнему директору филиала автошколы «Старт» Игорю Селюку. Его признали виновным в шести преступлениях, подпадающих под п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп за незаконные действия».

В суде установили, что Селюк за 15 тысяч рублей предоставлял сведения о якобы пройденном обучении в его автошколе шести потенциальным водителям. На самом деле они на занятиях не появлялись. Таким образом шесть человек за деньги получили право сдать экзамены в ГИБДД.

- В суде директора приговорили к двум годам колонии общего режима. К тому же его лишили права занимать ответственные должности в коммерческих организациях в сфере подготовки водителей сроком на три года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.