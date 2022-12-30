В центре Воронежа заработал «зимний» фонтан из 8 тысяч цветных «брызг»

Монтаж "зимнего" фонтана. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В самом центре Воронежа, в Кольцовском сквере, заработал большой «зимний» фонтан. Восьмиметровая конструкция состоит из двух десятков неоновых дуг с 8 тысячами разноцветных светодиодов.

«Зимний» фонтан максимально защищен от возможных ЧП. В составе конструкции есть надежные автоматические выключатели с защитой от ударов током.

- При механическом воздействии или повреждении электросети подача напряжения в систему мгновенно прекращается, и световое оборудование отключается, - сообщил начальник участка эксплуатации КНС «РВК-Воронеж» Андрей Котов.

Еще одну световую инсталляция, имитирующую струящиеся каскады воды, можно увидеть в Советском районе у здания офиса «РВК-Воронеж» на улице Пешестрелецкая, 90.