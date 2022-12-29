В Воронежской области экс-сотрудника прокуратуры приговорили к семи годам колонии

У бывшего сотрудника прокуратуры еще есть время на апелляцию. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Бывший начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Следствие и судом установили, что не позднее января 2016 года осужденный получил от знакомого адвоката взятку в 500 тысяч рублей за обещание помочь его подзащитному. В частности, речь шла об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест.

Как сообщалось ранее, на предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Приговором суда ему назначили семь лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах прокуратуры в течение пяти лет с лишением классного чина «старший советник юстиции». Правда, у экс-сотрудника прокуратуры еще есть время на апелляцию.