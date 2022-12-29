Воронежцам рассказали о международных традициях празднования Нового года

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В преддверии Нового года в модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского состоялся Международный праздник «Ты, Новый год, приходи!». Он был посвящен традициям празднования Нового года в России и некоторых странах мира и прошел в обновлённом в рамках Национального проекта «Культура» арт-зале.

Главными гостями торжества стали студенты, приехавшие учиться в Воронеж из разных стран мира. Марокко, Непал, Индия, Китай, Бразилия, Йемен и Россия – эти страны объединил любимый зимний праздник, позволивший на время забыть о языковых барьерах и погрузиться с головой в настоящую сказку. И не случайно такие празднования популярны в столице Черноземья, так как Воронеж – город более чем ста национальностей.

Участниками мероприятия стали: воронежский ансамбль «Советские девчата» под руководством Виктора Штанько, иностранные студенты одного из Воронежских ВУЗов и переводчицы из «Национальной ассоциации профессиональных переводчиков», позволившие наладить общение разноязыкой аудитории.

Иностранные гости с первых же минут прониклись праздничным настроением, активно принимая участие в выступлениях воронежского ансамбля, танцуя, и даже, пытаясь подпевать на всё ещё малознакомом русском языке.