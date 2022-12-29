Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт29 декабря 2022 8:06

Нападающий Дмитрий Бойчук покинул воронежский «Буран»

В текущем сезоне он набрал шесть очков в 14 матчах
Алексей СЕРГУНИН
В активе Дмитрия Бойчука голы в матчах с «Тамбовом» (4:3) и «Горняком-УГМК» (3:4).

В активе Дмитрия Бойчука голы в матчах с «Тамбовом» (4:3) и «Горняком-УГМК» (3:4).

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Воронежский «Буран» и нападающий Дмитрий Бойчук расторгли контракт. В текущем розыгрыше ВХЛ Дмитрий принял участие в 14 матчах, набрав шесть очков по системе «гол+пас». В его активе точные броски в матчах с «Тамбовом» (4:3) и «Горняком-УГМК» (3:4). Кстати, ноябрьская встреча с «волками» стала самой яркой для Бойчука в составе «ураганных». В том поединке он перевел игру в овертайм и отдал две результативных передачи – Дмитрию Огурцову (1:2) и Антону Гловацкому (2:3).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Буран» продал нападающего Артемова, но назвал эту сделку обменом на деньги.