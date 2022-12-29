В групповом ДТП в Воронеже пострадала автоледи

Водитель «Опеля» самостоятельно обратилась за медицинской помощью в медучреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне, 28 декабря, в 8:55 в Воронеже у дома № 1/1 по улице Димитрова, 44-летний воронежец, управляя «Шевроле Нивой», двигался по Чернавской дамбе в сторону проспекта Революции. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель не учел дорожные условия и при торможении столкнулся с «Опелем Астрой» под управлением 23-летней жительницы Советского района Воронежа, которая двигалась во встречном направлении. После этого «Опель» по инерции врезался в автобус ПАЗ, перевозивший сотрудников частного предприятия, под управлением 42-летнего жителя Левобережного района.

В результате ДТП пострадала водитель «Опеля», которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении «Жигулей» и «Газели» пострадал 33-летний мужчина.