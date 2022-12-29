В Воронежской области в столкновении «Жигулей» и «Газели» пострадал 33-летний мужчина

Водитель «Жигулей» получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Накануне, 28 декабря, примерно в 17:00 на 57 километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск», 33-летний житель Воронежа, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигался со стороны областного центра в направлении Острогожска. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель не выдержал необходимый интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля и столкнулся с «Газелью» под управлением 60-летнего воронежца. В результате ДТП водитель «Жигулей» получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на воронежской трассе в аварии с фурой пострадал 59-летний тракторист.