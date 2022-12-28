В боях на Донбассе погиб житель Воронежской области

Фото администрации Грибановского района

В администрации Грибановского района состоялась церемония вручения государственных наград воинам, участвовавшим в СВО на Украине. Орденом Мужества посмертно был награжден уроженец села Краснореченка Виктор Ширинкин. Награду, принадлежащую сыну, вручили его матери Марине Владимировне. Об этом рассказали в администрации муниципалитета 27 декабря.

Виктор погиб при исполнении служебного долга. Его наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции.

Фото администрации Грибановского района

Кроме того, медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях, был награжден наш земляк Артем Разинкин.