В райцентре Воронежской области парк возле администрации после ремонта разрушился за четыре года

Здесь не так давно были качели. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители Острогожска просят привести в порядок парк имени Василия Кубанева. Хотя последний раз там провели большой ремонт относительно недавно – в 2018 году. Тогда за 11 миллионов рублей там установили игровые площадки для детей, входную группу, скамейки, сделали пешеходные дорожки, высадили деревья. Только вот продержалось все это великолепие недолго. Сейчас парк представляет собой жалкое зрелище.

- Если пешеходная зона парка еще держится, то детская пришла в удручающее состояние, представляет реальную угрозу для малышей. Многофункциональным городком вообще стараемся не пользоваться. Доски и бортики облезли, деформировались, из них торчат щепки. Металлический каркас усеян ржавчиной, а от качелей остался один остов, - рассказывают местные жители.

На такой площадке легко и занозу получить. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Возмущенные жители Острогожска пожаловались в воронежское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Во время выездной проверки общественники зафиксировали настолько много дефектов, что даже засомневались в том, что оборудованию детских площадок всего четыре года. Выглядят они значительно старше.

- Сразу бросились в глаза погнутые горки. Если металлические листы не выдерживают даже веса дошколят, то качество материалов вызывает серьезные сомнения. Прорезиненное покрытие, призванное обеспечить малышам безопасность, выглядит и того хуже. По своей площади оно усеяно огромными дырами. Не удивительно, что игровые площадки пустуют, - подвел итоги поездки в Острогожск член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Александр Бражников.

Деформация горки видна невооруженным глазом. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В покрытии детской площадки появились большие дыры. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Кроме того, за парком плохо ухаживают и даже мусор там плохо убирают. Хотя он расположен в центре города всего в 200 метрах от районной администрации. Кроме того, в ближайшем квартале это единственное зеленое место.

А вот так неприглядно выглядят урны. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Зимой сейчас, конечно, заниматься ремонтом бессмысленно. Но весной, как только позволит погода, нужно оперативно приводить в порядок игровое оборудование и мягкое покрытие, лавочки. Соответствующее обращение мы направили в муниципалитет, - резюмировал Александр Бражников.