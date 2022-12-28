На воронежской трассе в аварии с фурой пострадал 59-летний тракторист

Фото - регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

В Лискинском районе на трассе столкнулись большегруз и трактор. Один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла сегодня утром на первом километре автодороги «М-4 «ДОН» - Лиски». Примерно в 07.24 39-летний житель Ростовской области, управляя автомобилем «МАН» с полуприцепом, допустил столкновение с трактором «Белорус», за рулем которого находился 59-летний местный житель. После аварии, как видно на кадрах, транспортные средства получили серьезные механические повреждения и вылетели в кювет.

Пострадал водитель трактора. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.