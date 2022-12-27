В Центральном парке Воронежа заработал главный городской каток

Сегодня, 27 декабря, в Центральном парке (остановка «Динамо») открылся главный воронежский каток. Об этом рассказали в городском управлении экологии.

На открытии выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 24 им. В. Третьяка и артисты ледового балета «Метелица».

Городские власти при этом попросили воронежцев заранее планировать свой отдых, поскольку в предновогодние дни и в период праздничных выходных посещаемость Центрального парка будет большая.

Для гостей организовали около 80 парковочных мест на нижней площадке и еще свыше 50 – на верхней. Также оставить автомобиль на непродолжительную стоянку можно будет и у стадиона «Динамо».

Режим работы катка:

- До 9 января – с 10:30 до 21:00 (без выходных);

- С 9 января – с 10:30 до 21:00 (понедельник – выходной).