Директор Воронежской библиотеки имени Никитина уволилась по собственному желанию

Фото с сайта департамента культуры Воронежской области Фото: Предоставлено

26 декабря руководитель департамента культуры Воронежской области освободила Людмилу Смирнову от должности директора библиотеки им. Никитина, по собственному желанию. На этом посту она оставалась с 2004 года.

Руководитель департамента Мария Мазур поблагодарила Людмилу Смирнову за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие библиотечного дела.

До назначения нового директора временно исполнять обязанности руководителя библиотеки будет замдиректора по библиотечной работе Лариса Символокова.