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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:03

Директор Воронежской библиотеки имени Никитина уволилась по собственному желанию

Людмила Смирнова руководила «Никитинкой» 18 лет
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта департамента культуры Воронежской области

Фото с сайта департамента культуры Воронежской области

Фото: Предоставлено

26 декабря руководитель департамента культуры Воронежской области освободила Людмилу Смирнову от должности директора библиотеки им. Никитина, по собственному желанию. На этом посту она оставалась с 2004 года.

Руководитель департамента Мария Мазур поблагодарила Людмилу Смирнову за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие библиотечного дела.

До назначения нового директора временно исполнять обязанности руководителя библиотеки будет замдиректора по библиотечной работе Лариса Символокова.