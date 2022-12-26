Появились свежие фото праздничной площади Ленина в центре Воронежа

Новая елка. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Работники мэрии выложили фото новогоднего убранства площади Ленина. Финальная ее версия будет еще краше, но уже сейчас можно судить, какой будет главная площадка праздника.

Напомним, площадь Ленина будет украшена в стиле петровских времен. На ней установили главную елку с вензелем Петра Великого и огромным светящимся шатром. Также на площади сделали две масштабные входных группы в виде Кикиных палат – памятника архитектуры петровского барокко.

Помост с фигурой Петра Великого. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Среди развлечений большая горку и карусель для детей, качели разных видов, много украшений и фотозон: карета, запряженная четверкой лошадей, ростральные колонны, двухметровая фигура Петра Великого, светящиеся фигуры дам и кавалеров, красивые арки.

На площади Ленина установили карусели... Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

... и качели. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Можно будет сфотографироваться на фоне старинной кареты. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Фигуры кавалеров и дам петровских времен. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На площади также появился лесочек из украшенных гирляндами елочек. Будет установлен и большой светодиодный экран.

Домик сказочной красоты. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Специалисты ведут приемку конструкций. Вскоре после ее завершения объявят о дате открытия площади и времени ее работы.