В центре Воронежа перекроют движение транспорта и запретят парковку

Движение транспорта перекроют на девять часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 27 декабря, с 8.00 до 17.00 перекроют движение на участке улицы Донбасской от Плехановской до 9 Января. Там же с 18.00 26 декабря до 17.00 27 декабря запретят парковаться. В мэрии сообщили, что это сделают из-за необходимости обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения неких мероприятий.

В связи с перекрытием изменят путь двух автобусов. №№ T17 и 32 будут ездить с улицы Пешестрелецкой по улицам Свободы, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. А в обратном направлении их пути будут отличаться. Автобусы № Т17 поедут с улицы Плехановской по Кольцовской, 9 Января, Пешестрелецкой и далее по маршруту. А 32-е - с улицы Плехановской (разворот на перекрестке с Донбасской) по Кольцовской, 9 Января и Пешестрелецкой.

Троллейбусы №№ 7, 99 во время закрытия движения ездить не будут.