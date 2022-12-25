В Воронеже к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пришел полицейский Дед Мороз

Какой же Дед Мороз без подарков? Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В предпраздничные дни новогодний полицейский патруль посетил семьи Ленинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профилактическом учете. Представителя Общественного совета Кристину Кулешову и сотрудника ПДН воронежского отдела полиции № 8 сопровождал Дед Мороз.

Откройте, новогодний патруль! Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Трое визитеров выслушали рассказы маленьких воронежцев о том, как они провели уходящий год, чему научились и чего успели достичь. Ну а для Деда Мороза ребята, конечно, подготовили стихи и песни. Добрый волшебник не обманул ожидания ребят и подарил им новогодние сувениры и сладости.

А еще Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, исполнения желаний, успехов в учебе и надежных друзей. И напомнил о том, что надо хорошо себя вести во время зимних каникул и в течение всего следующего года. Ребята тепло поблагодарили гостей.

Дедушка слушает рассказы малышей, как они провели уходящий год. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудник полиции провела с родителями профилактические беседы об ответственном отношении к содержанию и воспитанию детей.

- Дети верят в чудо, и новогодние праздники - лучшая возможность напомнить им, что сказка всегда рядом, она учит нас хорошему и доброму, делает лучше. Проводя подобные встречи, мы стараемся напомнить ребятам из непростых семей о том, что важно верить в добро и помнить, что они не одиноки, - отметила Кристина Кулешова.

Акцию «Полицейский Дед Мороз» с участием представителей Общественного совета при городском управлении МВД России проводят уже не первый год. Она стала хорошей традицией.