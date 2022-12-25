В Воронежской области двое многодетных отцов, раненных в СВО, получат машины

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выделить автомобиль для отца пятерых детей, получившего тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине. С просьбой купить им автомобиль обратилась жена бойца. Об этом сообщили в телеграм-канале областного правительства.

Еще одну машину также в ближайшее время планируют выделить многодетному отцу из Лисок. Он тоже восстанавливается после ранения. Мужчина воспитывает двух родных детей и четырех приемных. Лискинец сам попросил рассмотреть возможность покупки машины, когда сотрудники областного правительства приехали в медучреждение Минобороны в Москве, где он проходит курс реабилитации.