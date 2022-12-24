В воронежском райцентре отреставрируют историческое здание Учительской семинарии

Фото со страницы во ВКонтакте Управления ОКН

В Острогожске отреставрируют местное историческое здание Учительской семинарии. О согласовании научно-проектной документации по сохранению за ним статуса «объекта культурного наследия регионального значения» рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Сейчас здесь размещается средняя общеобразовательная школа № 1. Ранее располагалась женская семинария. В здании отремонтируют фасады, обновят интерьер, оконные и дверные заполнения, перекроют крышу, заменят инженерные системы, входную группу и ворота. Разработанный воронежским ООО «Ника Арт» проект уже получил от государственной историко-культурной экспертизы положительное заключение.

О том, когда точно было построено это здание, в архивах Воронежской области сведения не сохранились. До 1913 года домом владел член Государственной думы от Воронежской губернии Михаил Симонов. В 1913 году он передал свой дом для размещения в нём Учительской женской семинарии по подготовке учителей земских и министерских начальных школ всех типов. Во время Великой Отечественной войны корпус был серьёзно разрушен. Восстановить его смогли в 1946 году. А на госохрану приняли в 1983 году.