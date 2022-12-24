Полицейские помогли тушить пожар в воронежском селе, прибыв на место ЧП раньше спасателей

Фото - ГУ МВД по региону

Пожар случился в селе Лиски Воронежской области. Разгорелся он в частном деревянном доме из-за того, что 70-летняя хозяйка решила просушить около печи подушки и матрацы. Искра попала на постельные принадлежности и моментально началось задымление. Старушка без верхней одежды выскочила на улицу - у нее успели обгореть волосы и одежда.

Первыми на место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции. Она рассказала им о случившемся и показала комнату, где началось возгорание. Женщину капитаны полиции Сергей Алексеев и Евгений Тишков отвели к соседям. В это время прибыл водитель пожарного автомобиля. Он пояснил, что из всех расчётов он был ближе всех, поэтому приехал один, и добавил, что бригада пожарных уже выехала.

Полицейские понимали, что существует опасность того, что ветхий деревянный дом сгорит дотла очень быстро. Кроме того, огонь может перекинуться на соседние жилые строения, которые стоят очень близко. Они решили не дожидаться сотрудников МЧС и самостоятельно приступили к тушению. Протянув пожарные рукава, полицейские, зная в какой именно комнате началось возгорание, смогли через окно его локализовать, - поделились подробностями в ГУ МВД по региону.

Прибывшие вскоре спасатели полностью ликвидировали пожар. Руководством отдела МВД России по Лискинскому району рассматривается вопрос о поощрении полицейских.