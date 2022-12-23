Житель Воронежской области расплачивался за покупки найденной картой

Грибановский районный суд признал вину 58-летнего местного жителя в покушении на кражу денег с банковского счета. Как установил суд, в сентябре мужчина нашел на остановке общественного транспорта чужую банковскую карту. Не сообщив никому о находке и не попытавшись найти владельца, чьи данные были указаны на карте мужчина стал расплачиваться картой за покупки. Таким образом подсудимый потратил все средства со счета.

Суд назначил виновному в краже наказание в виде 1,5 года лишения свободы с таким же испытательным сроком. В ходе следствия подсудимый полностью возместил причиненный потерпевшему ущерб.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.