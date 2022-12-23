Снесенный понтонный мост через Дон под Воронежем обещают восстановить до Нового года

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Богатый на перепады температур декабрь доставил немало проблем дорожникам Воронежской области. Из-за температурных «качелей» в реке Дон в неурочное время года резко повысился уровень воды, что повлияло на работу как стационарных, так и одного временного понтона у села Новоживотинное. Напомним, переправу снесло в середине декабря, когда по реке пошли огромные глыбы льда.

- Вернуть мост на место планируется до Нового года, - сообщил Сергей Ковылянский, начальник отдела организации департамента дорожной деятельности региона. – Основную трудность представляет транспортировка по замерзшей реке унесенной почти на километр вниз по течению конструкции. Для этого будем привлекать МЧС.

Если не возникнет непредвиденных трудностей, переправу поставят на место уже на следующей неделе. Однако это не означает, что по ней сразу откроют движение.

- Будем смотреть по обстановке, - говорит Ковылянский. – Для нас приоритетными являются вопросы безопасности людей. Если уровень воды позволит, то движение по мосту разрешат.