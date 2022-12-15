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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:12

Под Воронежем льдом сорвало понтонный мост

Из-за погодных условий перекрыли три понтонных переправы
Ярослав ИВАНОВ

15 декабря возле села Новоживотинное воздействием льда сорвало временный наплавной мост через реку Дон, об этом сообщил департамент дорожной деятельности Воронежской области. Переправа и так была закрыта с 13 декабря из-за поднятия уровня воды в реке в связи с продолжительным дождем. Специалисты заняты проработкой технической возможности возвращения наплавного моста на место.

Кроме того, ночью 15 декабря из-за поднятия уровня воды в реке Дон перекрыли движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку Дон на 17-м километре автодороги 498 «Воронеж - Малышево - Гремячье» в Хохольском районе.

А утром 15 декабря по той же причине перекрыли движение по наплавному мосту через реку Дон на 14-м километре автодороги «Воронеж - Луганск - Давыдовка» в Острогожском районе.

Власти просят автомобилистов своевременно выбирать пути объезда.