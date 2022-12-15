Под Воронежем льдом сорвало понтонный мост

15 декабря возле села Новоживотинное воздействием льда сорвало временный наплавной мост через реку Дон, об этом сообщил департамент дорожной деятельности Воронежской области. Переправа и так была закрыта с 13 декабря из-за поднятия уровня воды в реке в связи с продолжительным дождем. Специалисты заняты проработкой технической возможности возвращения наплавного моста на место.

Кроме того, ночью 15 декабря из-за поднятия уровня воды в реке Дон перекрыли движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку Дон на 17-м километре автодороги 498 «Воронеж - Малышево - Гремячье» в Хохольском районе.

А утром 15 декабря по той же причине перекрыли движение по наплавному мосту через реку Дон на 14-м километре автодороги «Воронеж - Луганск - Давыдовка» в Острогожском районе.

Власти просят автомобилистов своевременно выбирать пути объезда.