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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:24

Новогодний стол для воронежской семьи обойдется в 7919 рублей

Воронежстат рассказал, что подешевело, что подорожало
Евгения ФРОЛОВА

Чтобы встретить Новый год-2023 семье из четырех человек в Воронежской области потребуется в 7919 рублей. Стоимость продуктов в целом подорожала на 14,7%, чем в прошлом году. Своими расчетами 22 декабря поделился Воронежстат.

Дороже всего выйдут на столе рыбные деликатесы – форель, семга и др. С 840, 87 рублей за полкило они подскочили до 1095,52. «Кусается» и икра лососевых рыб. Если в прошлом году за килограмм просили 1070,17 рублей, то в этом уже более 1269 рублей.

Не подешевело и мясо. Говядину бескостную аналитики нашли за 663,77 рублей за килограмм, а вот куры подешевели на 6%. Купить килограмм можно за 166,40.

Газированные напитки также повысились в цене до 128 рублей за литр.

Также подорожали вино отечественное игристое (+25%), чай (+25%), торты (+23%), сливочное масло (+23%), сыр (+20%), говядина (+19%), колбаса (+11%) и многие другие продукты, но уже не так заметно.