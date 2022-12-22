Под Воронежем у любителя скорости арестовали машину за долги в 760 тысяч рублей

21 декабря в селе Ямное Рамонского района во время профилактического рейда инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ланд Ровер-Рендж Ровер Спорт», которым управлял 37-летний местный житель.

При проверке оказалось, что водитель за последнее время 68 раз нарушил Правила дорожного движения связанные с превышением скорости. Из-за чего у него накопилась задолженность по штрафам в 44500 рублей.

В отношение правонарушителя было составлено сразу несколько административных материалов. Их передали в мировой суд Рамонского района для принятия решения.

А сотрудники федеральной службы судебных приставов подтвердили, что у мужчины эти задолженности – не единственные. Общая сумма составляет 760 тысяч рублей.

Правоохранителями принято решение о наложении ареста на транспортное средство.