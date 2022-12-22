Средняя зарплата в Воронежской области составила 44,7 тысячи рублей

Зарплата выросла более чем на 11% Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежстат поделился данными об оплате труда в Воронежской области за январь-октябрь 2022 года. В среднем зарплата по региону составила чуть более 44,7 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,7%.

Аналитики отметили, что в октябре средняя зарплата равнялась 46,6 тысяч рублей. А год назад она была на 16,3% меньше.

Повысился доход в октябре у работников сферы информации и связи, а также тех, кто осуществляет финансовую и страховую деятельность. На 37% больше среднеобластной стали получать сотрудники организаций, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, на 25% – производивших химические вещества и продукты.

При этом зарплата работников сельского хозяйства все еще составляет 98% от среднеобластной. Меньше всего получают те, кто заняты в производстве табачных изделий (36%), производстве кожи и изделий из кожи (40 %).