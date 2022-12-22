В строящейся в воронежском микрорайоне «Процессор» школе запустили отопление

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Продолжается строительство долгожданной школы в микрорайоне «Процессор» в Воронеже. Мэр Вадим Кстенин сообщил о переходе работ на новый этап 22 декабря в своем телеграм-канале.

Ранее был закрыт тепловой контур здания и проведены пусконаладочные работы. Сейчас запустили теплоснабжение всего объекта. Это позволит зимой вести внутренние отделочные работы и готовить помещения под складирование оборудования. Оно уже закупается.

Также, по словам мэра, весной подрядчик продолжит внешнее благоустройство, чтобы уже в сентябре 2023 года в школу могли прийти ученики. Сейчас уже выполнены тротуарные дорожки, освещение, установлена часть малых архитектурных форм.