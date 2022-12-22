Проект реконструкции школы на 744 ученика под Воронежем прошел госэкспертизу

Фото - ПИ «Гипрокоммундортранс» Фото: Предоставлено "КП"

Концепция реконструкции Рамонской СОШ №2 получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом 21 декабря рассказали в проектном институте «Гипрокоммундортранс».

Образовательное учреждение на 744 человека расположено в поселке ВНИИСС Рамонского района. Облик учебного комплекса выполнен специалистами ГКДТ в скандинавском стиле в сдержанной цветовой гамме.

Фото - ПИ «Гипрокоммундортранс» Фото: Предоставлено "КП"

Композиционным ядром является существующее здание школы, вокруг которого построят новые учебные блоки. В том, который расположится слева в виде «каре» со своим внутренним двором, разместят начальную школу, столовую и зрительный зал. Правый блок основного общего и среднего образования также будет иметь свой внутренний двор, открытый в сторону спортивного ядра, - пояснили в ГКДК.

Также в обновленном здании школы разместят медицинский блок, спортзал начальной школы, блок иностранных языков, помещения допобразования, творческие мастерские, библиотеку, конференц-зал и др.

Еще в мае проект реконструкции с пристройкой занял лидирующую позицию в номинации «Общественные здания» на форуме «Зодчество ВРН-2022». А в июне - диплом лауреата II степени международного фестиваля «Дом на Брестской приглашает» в номинации «Архитектура общественных зданий - социальная сфера». В конце сентября его отметили на Международной выставке Build School 2022.