В Воронеже проходят уроки мужества

12 декабря для учеников 4 «Б» класса школы № 40 прошел урок мужества. Он был приурочен ко Дню Героев Отечества, Дню Конституции и 80-летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». Урок вел член Общественной палаты Воронежа, председатель Ленинского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Правдухин.

Евгений Константинович рассказал о сложностях и специфике военной службы, о настоящей мужской дружбе. К беседе присоединились юнармейцы. Четвероклассники услышали истории об отваге защитников Родины.

Встреча завершилась Минутой молчания. Ребята поблагодарили юнармейцев и Евгения Константиновича за интересную и полезную встречу.