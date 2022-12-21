Под Воронежем вынесли приговор матери, бросившей новорожденного ребенка в лесу

Мать, бросившая ребенка, останется на свободе по крайней мере в ближайшие 12 лет. Фото: телеграмм-канал СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 21 декабря, в Семилукском районном суде вынесли приговор 37-летней жительницы села Нижняя Ведуга Ирине М. Женщину признали виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.

Ирина М. призналась, что в ночь с 21 на 22 июня она родила мальчика, отвезла его в лес и оставила там в сумке. К счастью, ребенка обнаружил 62-летний прохожий днем 22 июня. Малыш к тому времени был сильно искусан комарами. Женщина заявляла, что на преступление ее толкнуло тяжелое материальное положение. Она уже воспитывает семь детей. По сельским меркам семья считалась благополучной.

В суде дали женщине реальный срок – два года колонии-поселения. Однако срок наказания перенесли. На свободе Ирина М. пробудет еще по крайней мере 12 лет – пока ее ныне двухлетнему ребенку не исполнится 14 лет. О лишении ее родительских прав речи не шло. Видимо, и новорожденный ребенок вернется в семью. Если Ирина М. в течение ближайших 12 лет не будет замечена ни в каком криминале, возможно, и вовсе сумеет избежать колонии.