В Воронеже сотрудницу полиции лишили работы за разглашение диагноза одноклассника ее сына

Женщину, пытавшуюся защитить сына незаконным способом, лишили работы на два года. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Левобережном районном суде вынесли приговор сотруднице полиции Ирине П. Женщина пыталась избавить сына от проблемного одноклассника, который часто конфликтовал и провоцировал на драки. То есть, добиться его перевода в другую школу.

Пользуясь служебным положением, Ирина П. запросила сведения о подростке в психоневрологическом диспансере. Ей дали справку, и она показала ее классному руководителю, которая до этого была не в курсе диагноза мальчика.

Чтобы создать видимость законности своих действий, сотрудница полиции подговорила знакомую написать заявление на ребенка. Якобы она добилась получения справки в рамках проверки этой жалобы. Однако вся эта нехитрая махинация в итоге стала известна сотрудникам собственной безопасности полиции.

В итоге за служебный подлог женщина избежала наказания в связи с истечением срока давности преступления (все эти события происходили с 2017 по 2019 годы). А вот за незаконное собирание и распространение сведений, составляющих личную и семейную тайну, с использованием служебного положения, сотрудницу полиции лишили работы. Она теперь не имеет права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Кроме того, женщину оштрафовали на 150 тысяч рублей.