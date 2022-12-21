В Воронеже на левом берегу сгорела иномарка

Пожарные потушили огонь через 14 минут после сообщения о горящей машине. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером во вторник, 20 декабря, случился пожар в Левобережном районе. Загорелся стоявший возле одного из домов на улице Дубровина автомобиль «Ауди-100».

- О вспыхнувшей иномарке очевидцы сообщили в 18.42. На место ЧП выехали четыре специалиста пожарно-спасательной части № 4 на одной машине. Огонь удалось полностью погасить в 18.56. К тому моменту автомобиль уже был уничтожен пламенем. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.