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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:39

Детские комнаты в воронежских торговых центрах могут закрыть с 21 декабря

Подобная рекомендация была озвучена в решении регионального оперштаба
Алексей СЕРГУНИН

В Воронежской области власти рекомендовали с 21 декабря закрыть детские игровые комнаты в торговых центрах. Такая мера указана в решении оперштаба от понедельника, 19 декабря. К такому решению властей подтолкнул рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем регионе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в школах Воронежа и нескольких районов области объявили досрочные каникулы.

Кроме того, воронежский губернатор рекомендовал ввести масочный режим из-за роста гриппа.

Тем временем, из-за эпидемии гриппа новогодние елки в Воронеже решено не отменять.