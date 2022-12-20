Детские комнаты в воронежских торговых центрах могут закрыть с 21 декабря

В Воронежской области власти рекомендовали с 21 декабря закрыть детские игровые комнаты в торговых центрах. Такая мера указана в решении оперштаба от понедельника, 19 декабря. К такому решению властей подтолкнул рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем регионе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в школах Воронежа и нескольких районов области объявили досрочные каникулы.

Кроме того, воронежский губернатор рекомендовал ввести масочный режим из-за роста гриппа.

Тем временем, из-за эпидемии гриппа новогодние елки в Воронеже решено не отменять.