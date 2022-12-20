В 2023 году на воронежском пригородном автобусном маршруте № 366В увеличат количество рейсов

Для улучшения транспортного обслуживания жителей населенных пунктов Рамонского муниципального района в январе 2023 года будет увеличено количество рейсов по маршруту № 366В «Воронеж - Ямное - Новоживотинное». Об этом информирует сайт воронежского «Регионтранса».

Новое расписание автобусов предусматривает 49 рейсов ежедневно в двух направлениях.

Время отправления автобусов от начального остановочного пункта: 5-15 (без заезда в «Рождественский»), 6-20, 7-10, 7-35, 8-20, 9-15, 9-45, 10-20, 11-00, 11-40, 13-05, 13-45, 14-20, 14-50, 15-30, 16-05, 17-00, 17-30, 17-55, 18-20, 18-50, 19-30 (до ост. «мкр «Дон»), 20-30 (до ост. «мкр «Дон»).

Время отправления автобусов от конечного остановочного пункта: 6-15 (от ост. «мкр «Дон»), 6-20, 6-55, 7-30, 7-45, 8-20, 9-00, 10-00, 10-45, 11-15, 11-50, 12-30, 14-00, 14-20, 15-15, 16-00, 16-30, 17-00, 17-45, 18-20, 18-50, 19-15, 19-35, 20-00, 20-30 (от ост. «мкр «Дон»), 21-15 (от ост. «мкр «Дон»).