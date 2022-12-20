В Воронеже следователи проверят, как живут люди в старом доме, где постоянно идут утечки газа

Сотрудники Следственного комитета проверят информацию о жутких условиях, в которых вынуждены жить люди в доме № 13 на улице Артамонова. Здание ветхое, построено оно еще в 1937 году. Там постоянно происходят утечки газа, грозящие смертельным отравлением.

- Следователи в рамках проверки дадут правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов власти и управляющей компании. Они уже опросили жильцов дома, истребовали и изучили необходимую документацию, в том числе связанную с оценкой технического состояния дома и газоснабжением. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.