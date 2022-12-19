Водителю – наркоману, по вине которого на воронежской трассе погибли женщина и двое детей, грозит 15 лет заключения

Фото прокуратуры Воронежской области Фото: Предоставлено

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, водителя грузового автомобиля. Как установило следствие, 4 июля 2022 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина сел за руль грузовика. На дороге в Россошанском районе он выехал на полосу встречного движения и протаранил легковой автомобиль, которым управляла 35-летняя местная жительница. В результате аварии на месте от тяжелых травм погибли и женщина, и ее двое несовершеннолетних детей. Происшествие вызвало общественный резонанс.

- На место ДТП для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выезжал Россошанский межрайонный прокурор. Ход расследования уголовного дела был взят прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Теперь уголовное дело направляется в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.