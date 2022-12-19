Воронежцев просят сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежа сообщила об открытии «горячей линии», на которую любой горожанин сможет сообщить о фактах незаконной продажи или производства алкоголя и его суррогатов. Звонки принимают в управлении административно-технического контроля по номеру (473) 228-37-95, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

В мэрии отметили, что на постоянной основе проводят борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции и помощь бдительных горожан в этом будет хорошей помощью. Во взаимодействии с уполномоченными органами сотрудники мэрии мониторят состояние воронежского рынка алкогольной продукции и организуют совместные рейды с привлечением сотрудников полиции и общественных организаций.

- Если вам стало известно о том, что в каком-то заведении или магазине незаконно торгуют алкоголем, сообщить об этом на «горячую линию», - обратились с призывом к горожанам чиновники. - Только вместе с неравнодушными горожанами мы сможем добиться соблюдения требований действующего законодательства, улучшить наполняемость регионального бюджета, а также снизить риск отравления потребителей суррогатным алкоголем.