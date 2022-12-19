В Воронеже юноша угнал такси, чтобы добраться до родственников

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Советском районе угнали такси. С заявлением о краже автомобиля в полицию обратился водитель машины. Он арендовал «Ладу-Гранту», чтобы «таксовать» на ней, у 50-летнего воронежца. Владелец машины приехал в отдел полиции и рассказал, что в его автомобиле есть GPS-маяк. Он зашел в мобильное приложение и увидел, что «Лада» находится в Хлевенском районе Липецкой области.

Воронежские оперативники передали липецким коллегам приметы машины и ее координаты. Стражи порядка из соседней области обнаружили «Ладу» и ее угонщика на автозаправочной станции. Им оказался 22-летний ранее судимый за кражи житель Аннинского района.

Воронежские полицейские доставили рецидивиста в столицу Черноземья. Мужчина признал свою вину. Он сказал, что заметил машину с незапертой дверью, ее не закрыл водитель из-за образовавшейся корки льда. Молодой человек обыскал салон и нашел запасной ключ. Он решил добраться на «Ладе» до родственников, которые живут в Туле, однако смог доехать только до Липецкой области, где у него закончился бензин.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальный срок, грозящий ему, – лишение свободы на пять лет, - сообщили в региональном ГУ МВД.