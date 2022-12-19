В Воронеже вместе с гаражом сгорела «Нива»

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Утром в понедельник, 19 декабря, в гараже частного дома на улице Подгоренской в Воронеже возник пожар. В помещении в этот момент находился автомобиль - «Сhevrolet Niva».

По указанному адресу срочно выехали 12 спасателей и три единицы пожарной техники. К сожалению, спасти постройку и технику не удалось. Через 10 минут пожар потушили, к тому времени гараж площадью 24 квадратных метра выгорел по всей площади, а от автомобиля осталась лишь груда обугленного металла.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины возгорания выясняют эксперты.