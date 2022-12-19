В воронежском райцентре будут судить девушку, которая зарезала надоедливого ухажера

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 27-летней жительницы Эртильского района, убившей знакомого во время застолья. Дело передано в суд. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, убийство произошло поздним вечером 24 декабря 2021 года в доме на улице Советской села Дерябкино Аннинского района. Компания распивала спиртное. На застолье присутствовала и обвиняемая, и 24-летний молодой человек. Он разгорячился и стал оказывать даме «излишние знаки внимания». Это и послужило налом конфликта. Дама взяла кухонный нож и ударила парня в область грудной клетки. Тот вышел на улицу. А утром следующего дня его без признаков жизни обнаружил местный житель. Тот и вызвал полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало проникающее ранение груди с повреждением сердца и печени. Даму задержали и поместили в СИЗО.

- На первоначальном этапе расследования женщина созналась в содеянном, однако в последующем отрицала вину. Несмотря на это, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантки к инкриминируемому деянию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в СУ СКе.