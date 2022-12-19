Полиция проверяет информацию о нападении двух девушек на ребенка в Воронеже

В Воронежских соцсетях в выходные появилась информация о нападении на несовершеннолетнюю в микрорайоне ВАИ двух девушек. Пострадавшей и ее сестре якобы досталось из-за того, что они «не местные».

Автор поста пишет, что несовершеннолетнюю девочку встречала от подруги старшая сестра. И на них на улице якобы напали две подвыпившие девушки в возрасте 21-25 лет. Инцидент случился в микрорайоне ВАИ на улице Гаражный тупик поздним вечером. Автор уверят, что пострадавшие звали на помощь, но никто из прохожих им не помог.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Воронежской области, в полиции начали проверку по обращению девушек к ним.