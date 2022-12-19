Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 8:46

Полиция проверяет информацию о нападении двух девушек на ребенка в Воронеже

Пострадавшая обратилась в полицию
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежских соцсетях в выходные появилась информация о нападении на несовершеннолетнюю в микрорайоне ВАИ двух девушек. Пострадавшей и ее сестре якобы досталось из-за того, что они «не местные».

Автор поста пишет, что несовершеннолетнюю девочку встречала от подруги старшая сестра. И на них на улице якобы напали две подвыпившие девушки в возрасте 21-25 лет. Инцидент случился в микрорайоне ВАИ на улице Гаражный тупик поздним вечером. Автор уверят, что пострадавшие звали на помощь, но никто из прохожих им не помог.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Воронежской области, в полиции начали проверку по обращению девушек к ним.