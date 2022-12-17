В Воронежском драмтеатре нашли рецепт от одиночества

Птичье молоко Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр драмы показал воронежцам «Птичье молоко». Комедийную мелодраму по пьесе Ульяны Гицаревой поставила Оксана Погребняк. Спектакль вырос из эскиза, показанного на осенней лаборатории современной драматургии СИТО#6.

Птичье молоко Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В основе – история, каких много в жизни. 75-летняя дама понимает, что на склоне лет рядом с ней нет близких. Только еще более старая подруга, с которой они коротают вечерам за коробкой любимых конфет «Птичье молоко». Женщина хочет прожить остаток времени со смыслом – заботиться о ком-то. И решает взять в дочери знакомую журналистку – варить обед, болтать, помогать. Правда, девушка не хочет терять независимость. А ухлестывающий за журналисткой спортсмен решает отправить на столичное ток-шоу заявку, чтобы помочь пенсионерке. Правда, на шоу помощь превращается в фарс. Такого состряпанного на скорую руку «глянцевого счастья» совсем не надо героине.

Птичье молоко Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Драматург Ульяна Гицарева уверена, что счастья можно найти в любом моменте здесь и сейчас.

- Сегодня каждая женщина стремится быть реализованной – кто-то через создание семьи, а кто-то через работу, хобби, карьеру, а кому-то удается совмещать и то, и то. И быть не замужем – не стыдно. Ведь каждый счастлив по-своему, каждый совершает в своей жизни выбор, и нужно этот выбор уважать. И быть в одиночестве – это не значит быть несчастным. Иногда можно быть в окружении близких людей, которые очень далеки от тебя. Главное - найти возможность и способ общения друг с другом, - считает режиссер Оксана Погребняк.

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