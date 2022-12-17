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НовостиОбщество17 декабря 2022 15:57

В Воронеже из-за потепления снова закрыли катки

Организаторы обещают открыть их после похолодания
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Погода в Воронеже настолько неустойчивая, то морозец, то потепление. Из-за этого то и дело открывают-закрывают уличные катки. Сегодня, 17 декабря, на улице настолько тепло, что организаторы сети "Каток ЛЕД Воронеж" снова предупредили о временном закрытии ледовых площадок.

- Откроемся, когда на улице будет стабильно -3, - сообщили в группе.

Имеются в виду катки в парке "Алые паруса" (ул. Арзамасская, 4д), в Комсомольском сквере (ул.Кольцовская, 68) и каток на Центральной площади в Новой Усмани.