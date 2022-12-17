Жительница Воронежа пожаловалась, что ее сына в школе ударил охранник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 декабря жительница Воронежа пожаловалась в соцсетях, что охранник ударил ее сына в школе №80.

- Охранник данной школы в раздевалке применил физическую силу к детям 5 класса. Ругался матом, мой сын от его действий пришел с шишкой на виске! Пошла разобраться с охранником, он и меня послал, - написала дама в городском паблике.

Мнения воронежцев под постом разделились. Одни отмечают, что дети сами ведут себя непотребно. Другие возмущены, ведь как бы ученики себя не вели, взрослый не имеет права поднимать на них руку.

скриншот из соцсетей

В мэрии сообщили, что директор школы встретился с мамой ребенка, от нее приняли заявление с просьбой детально разобраться в случившемся.

- По объяснениям сотрудника ЧОПа, во время дежурства учащиеся 5 класса после окончания уроков устроили в раздевалке потасовку, «бесились», толкали друг друга, нецензурно выражались. На замечания не реагировали. Попытки их разнять, оттаскивая друг от друга за рюкзаки, призывы успокоиться не увенчались успехом. У происходящих событий был свидетель - сотрудник учреждения, - отметили в мэрии. - В школе в настоящее время проводится служебное расследование с привлечением руководства охранной организации, которая работает в школе. В случае если родителя не удовлетворят действия администрации школы в рассмотрении этого вопроса, то он имеет право обратиться в городское управление образования и молодежной политики. В случае, если проверки подтвердят факты, изложенные в обращении, будут предприниматься предусмотренные действующим законодательством меры.